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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2496249724982499

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 01:58

По цитате из Страны за что купил за то и продаю, вопрос не ко мне.

Конкретно по ПУМБовским косякам сам сталкивался, такое тоже было, так что "эксцесс исполнителя" исключать никак нельзя.

  maxprofit написав:Та він ватну антиукраїнську інфопомийку тут рекламує, не більше.




  DmitryZP написав:
ценность этой "информации" без указания банка и размещенная на мусорном сайте стремится к нулю

Читайте непомойки Цензор или Еспресо, или еще другой какой немусорный канал "честных новостей". Никто ж запрещает.
Мы думали, что достигли дна, но тут снизу постучали.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:30

Re: ПУМБ

  kreuz написав:О, не дарма садок насаджав...

И шо 1% сделает пану день?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:32

якщо скотимся до укрсибівських 0.0001
то так, 1% це ціла галактика! :mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:36

  ukrprom2014 написав:
  kreuz написав:О, не дарма садок насаджав...

И шо 1% сделает пану день?

Не галактика звичайно, але і не день. 3 місяці, най буде.

Усюди все падає, хіба є сенс відмовлятися ще й від цього 1%?..
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:30

kreuz
Ага, столбы наше все :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 01:20

Re: ПУМБ понизил видсотки, а ему понизили рейт на B-

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) восьми украинских банков на уровне «B», но пересмотрело прогноз рейтингов в сторону ухудшения из-за влияния пандемии коронавируса.

В результате прогнозы рейтинга Ощадбанка, Укрэксимбанка, ПриватБанка, Укргазбанка, Креди Агриколь Банка, Прокредит Банка и ПравэксБанка были ухудшены с «позитивного» на «стабильный», а ПУМБ – со «стабильного» на «негативный».

Если не ошибаюсь это B-.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 08:01

  Maksi2 написав:Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) восьми украинских банков на уровне «B», но пересмотрело прогноз рейтингов в сторону ухудшения из-за влияния пандемии коронавируса.

В результате прогнозы рейтинга Ощадбанка, Укрэксимбанка, ПриватБанка, Укргазбанка, Креди Агриколь Банка, Прокредит Банка и ПравэксБанка были ухудшены с «позитивного» на «стабильный», а ПУМБ – со «стабильного» на «негативный».

Если не ошибаюсь это B-.


интересно как Креди Агриколь в эту компашку затесался
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 08:06

  EKO написав:По цитате из Страны за что купил за то и продаю, вопрос не ко мне.


у Страны штуки с выдумками проскакивают, вообще иногда кажется что такая себе пропаганда (отнюдь не российская), но номера у ПУМБа о невыводе средств со счета ФОПа без платежа 5% году так в 2011-2013 помню, знаю (правда, со слов коллег)

в конце - концов, Форвард и сейчас стремается обычный перевод физлица но ФОПа в налоговую (ЕСВ) с карты отправить, у кого как юристы скажут
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 08:59

  cohan написав:
  Maksi2 написав:Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) восьми украинских банков на уровне «B», но пересмотрело прогноз рейтингов в сторону ухудшения из-за влияния пандемии коронавируса.

В результате прогнозы рейтинга Ощадбанка, Укрэксимбанка, ПриватБанка, Укргазбанка, Креди Агриколь Банка, Прокредит Банка и ПравэксБанка были ухудшены с «позитивного» на «стабильный», а ПУМБ – со «стабильного» на «негативный».

Если не ошибаюсь это B-.


интересно как Креди Агриколь в эту компашку затесался

Це все банки, що емітували свої боргові цінні папери, які обертаються на зовнішніх ринках та мають отримувати рейтинги. Для пересічного вказана інформація не має жодного значення, оскільки заволодіти вказаними паперами можливо лише... аж ніяк
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 11:10

  Alien написав:Це все банки, що емітували свої боргові цінні папери, які обертаються на зовнішніх ринках та мають отримувати рейтинги. Для пересічного вказана інформація не має жодного значення, оскільки заволодіти вказаними паперами можливо лише... аж ніяк


Пересичному купить евробумаги невозможно, поэтому рейтинг для иностранного зачастую спекулятивного капитала, значит и купонный доход будет выше при
B- (negative / highly speculative).

https://countryeconomy.com/ratings/ukraine
newset
 
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