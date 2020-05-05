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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2497249824992500

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:40

А сколько за раз со всеКАРТЫ можно выдоить в родном банкомате?
Vorlon
 
Повідомлень: 8295
З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 840 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:55

  Vorlon написав:А сколько за раз со всеКАРТЫ можно выдоить в родном банкомате?


Я в 4 подхода снимал 20, за раз пробовал вроде 8, но кажется не давало.
vano80
 
Повідомлень: 1737
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 235 раз.
 
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  #<1 ... 2497249824992500
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