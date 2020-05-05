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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2497249824992500

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:40

А сколько за раз со всеКАРТЫ можно выдоить в родном банкомате?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 13:55

  Vorlon написав:А сколько за раз со всеКАРТЫ можно выдоить в родном банкомате?


Я в 4 подхода снимал 20, за раз пробовал вроде 8, но кажется не давало.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:10

  Vorlon написав:А сколько за раз со всеКАРТЫ можно выдоить в родном банкомате?

Виза 8К, МС 5К за 1 раз.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:18

  Vorlon написав:А сколько за раз со всеКАРТЫ можно выдоить в родном банкомате?

30 купюр, а какие будут в наличии это как повезет, от 3000 с сотками до 30000 если тысячи подвезли(пока не видел)

  ukrprom2014 написав:
  Vorlon написав:А сколько за раз со всеКАРТЫ можно выдоить в родном банкомате?

Виза 8К, МС 5К за 1 раз.

нет там таких ограничений, МС - 15к выдает если есть 500ки
Востаннє редагувалось gonzo в Сер 06 тра, 2020 17:19, всього редагувалось 1 раз.
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:15

То есть тысяч 20 за несколько подходов можно снять без особых проблем? Пополнив перед этим карту...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:30

  Vorlon написав:То есть тысяч 20 за несколько подходов можно снять без особых проблем? Пополнив перед этим карту...

Абсолютно без проблем. Навіть не обов'язково в пумбі - банкомати АТМосфери (за винятком Індустріала і може ще кого) як правило теж видають 10-15 тис. за 1-2 підходи.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 18:45

Re: ПУМБ

  Alien написав:банкомати АТМосфери

Може Радиуса? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 19:04

  clientage написав:
  Alien написав:банкомати АТМосфери

Може Радиуса? :wink:

Перепрошую пана! Так звичайно радіуса.
Alien
 
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  #<1 ... 2497249824992500
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