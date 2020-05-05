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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 13:40
А сколько за раз со всеКАРТЫ можно выдоить в родном банкомате?
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Vorlon
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Додано: Сер 06 тра, 2020 13:55
Vorlon написав:
А сколько за раз со всеКАРТЫ можно выдоить в родном банкомате?
Я в 4 подхода снимал 20, за раз пробовал вроде 8, но кажется не давало.
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vano80
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Додано: Сер 06 тра, 2020 17:10
Vorlon написав:
А сколько за раз со всеКАРТЫ можно выдоить в родном банкомате?
Виза 8К, МС 5К за 1 раз.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 06 тра, 2020 17:18
Vorlon написав:
А сколько за раз со всеКАРТЫ можно выдоить в родном банкомате?
30 купюр, а какие будут в наличии это как повезет, от 3000 с сотками до 30000 если тысячи подвезли(пока не видел)
ukrprom2014 написав: Vorlon написав:
А сколько за раз со всеКАРТЫ можно выдоить в родном банкомате?
Виза 8К, МС 5К за 1 раз.
нет там таких ограничений, МС - 15к выдает если есть 500ки
Востаннє редагувалось gonzo
в Сер 06 тра, 2020 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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gonzo
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:15
То есть тысяч 20 за несколько подходов можно снять без особых проблем? Пополнив перед этим карту...
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Vorlon
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:30
Vorlon написав:
То есть тысяч 20 за несколько подходов можно снять без особых проблем? Пополнив перед этим карту...
Абсолютно без проблем. Навіть не обов'язково в пумбі - банкомати АТМосфери (за винятком Індустріала і може ще кого) як правило теж видають 10-15 тис. за 1-2 підходи.
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Alien
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Додано: Сер 06 тра, 2020 18:45
Alien написав:
банкомати АТМосфери
Може Радиуса?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 06 тра, 2020 19:04
clientage написав: Alien написав:
банкомати АТМосфери
Може Радиуса?
Перепрошую пана! Так звичайно радіуса.
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Alien
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