Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:00
ygn написав:
Подскажите, как в Пумбе идёт конвертация? Карта в гривне. Мне надо купить в рублях. Сейчас курс 36.5. Сколько снимет с карты при покупке товара на 100 рублей? 36.5+1%=36.87? Сразу ли сумма видна или только после проведения по счету?
по операции в рублях в банк от платёжной системы поступит требовапние в долларах и банк спишет с вашего счёта гривну по курсу продажи + в зависимости от того какая у вас карта комиссию...
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