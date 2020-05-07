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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:59
Подскажите, как в Пумбе идёт конвертация? Карта в гривне. Мне надо купить в рублях. Сейчас курс 36.5. Сколько снимет с карты при покупке товара на 100 рублей? 36.5+1%=36.87? Сразу ли сумма видна или только после проведения по счету?
Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:00
по операции в рублях в банк от платёжной системы поступит требовапние в долларах и банк спишет с вашего счёта гривну по курсу продажи + в зависимости от того какая у вас карта комиссию...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:33
Re: ПУМБ
Коллеги, при обнулении "свободного" он закрывается и не выплаченные проценты сразу должны упасть на карту?
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