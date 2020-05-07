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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2498249925002501

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:59

Подскажите, как в Пумбе идёт конвертация? Карта в гривне. Мне надо купить в рублях. Сейчас курс 36.5. Сколько снимет с карты при покупке товара на 100 рублей? 36.5+1%=36.87? Сразу ли сумма видна или только после проведения по счету?
ygn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:00

  ygn написав:Подскажите, как в Пумбе идёт конвертация? Карта в гривне. Мне надо купить в рублях. Сейчас курс 36.5. Сколько снимет с карты при покупке товара на 100 рублей? 36.5+1%=36.87? Сразу ли сумма видна или только после проведения по счету?

по операции в рублях в банк от платёжной системы поступит требовапние в долларах и банк спишет с вашего счёта гривну по курсу продажи + в зависимости от того какая у вас карта комиссию...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:33

Re: ПУМБ

Коллеги, при обнулении "свободного" он закрывается и не выплаченные проценты сразу должны упасть на карту?
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  #<1 ... 2498249925002501
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