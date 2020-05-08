|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 08:59
Подскажите, как в Пумбе идёт конвертация? Карта в гривне. Мне надо купить в рублях. Сейчас курс 36.5. Сколько снимет с карты при покупке товара на 100 рублей? 36.5+1%=36.87? Сразу ли сумма видна или только после проведения по счету?
Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:00
по операции в рублях в банк от платёжной системы поступит требовапние в долларах и банк спишет с вашего счёта гривну по курсу продажи + в зависимости от того какая у вас карта комиссию...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:33
Re: ПУМБ
Коллеги, при обнулении "свободного" он закрывается и не выплаченные проценты сразу должны упасть на карту?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:57
Ні сам він не закривається. В мене тиждень висить із залишком=0 - нічого не закривається. Щоб відсотки впали на картку "вільний" треба примусово закрити. А от після закриття відсотки впадуть на картку протягом кількох хвилин.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:22
Так вот в том то и дело, что после снятия суммы на карту, депозит сразу появился в архиве. Никаких движений не предпринимал.
Видно или глюк или очередной вариант стырить мелочь.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:47
Re: ПУМБ
Может пытались закрывать?
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:12
100% даже не пробовал, т.к. вспомнил и нашел Ваше сообщение viewtopic.php?p=4917168#p4917168 и после снятия сразу депо уже отсутствовал в перечне.
Я даже написал вчера здесь, потом удалил, думаю подожду...авось.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
|