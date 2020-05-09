Додано: Суб 09 тра, 2020 11:52

Ребята, в ПУМБе нет реферальной программы? Хочу открыть ВсеКарта в валюте,есть ли возможность получить какой то бонус за открытие по чьей то ссылке?

Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.

https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.