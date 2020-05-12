Сегодня на отделении сотрудница сказала,что без понятия когда возобновиться программа.
Откуда у Вас информация?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 22:03
Сегодня на отделении сотрудница сказала,что без понятия когда возобновиться программа.
Откуда у Вас информация?
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