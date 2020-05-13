Сегодня на отделении сотрудница сказала,что без понятия когда возобновиться программа.
Откуда у Вас информация?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 22:03
Сегодня на отделении сотрудница сказала,что без понятия когда возобновиться программа.
Откуда у Вас информация?
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:38
Есть подозрение, что база банка ушла налево. Вчера позвонили с номера (+380442907290) т.е контактного номера ПУМБ, представились службой безопасности, сказали что я совершил платёж на некоторую сумму (не копеечную), я ответил что не являюсь клиентом банка - связь мгновенно прервалась. Карточка у меня была и открывалась под депозит закрытый больше года назад, но ей ни разу не пользовался. У жены ситуация похожая, в конце апреля пришла смс с левого номера о возможной блокировке карточки и необходимости перезвонить на указанный контактный номер, она карточкой тоже ни разу не пользовалась и открывала для разовой операции получения SWIFT перевода.
Додано: Чет 14 тра, 2020 13:10
Re: ПУМБ
Номер гарячої лінії банку пумб, працюють на отримання дзвінків. Самі вони до клієнтів НЕ дзвонять. З цього номеру можуть дзвонити вам лише шахраї.
Востаннє редагувалось ricardo в Чет 14 тра, 2020 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 тра, 2020 13:11
это не новость )
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