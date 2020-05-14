Додано: Чет 14 тра, 2020 17:16

PUMB,

1. Что там по рефералке на Всекарту, будет?

2. Есть ли какие-то варианты "упрощенного входа в банк" для новых клиентов (курьер, почта, и т.п.)? Ситуация: хотели с родственником открыть и ему карту, но проходя мимо отделения увидели очередь как в Мавзолей, - и прошли мимо, т.к. было неизвестно, сколько времени придётся стоять

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин