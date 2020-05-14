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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2499250025012502

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 22:03

  ukrprom2014 написав:_PORT_UA
В мае обещают запустить.

Сегодня на отделении сотрудница сказала,что без понятия когда возобновиться программа.
Откуда у Вас информация?
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 10:38

Есть подозрение, что база банка ушла налево. Вчера позвонили с номера (+380442907290) т.е контактного номера ПУМБ, представились службой безопасности, сказали что я совершил платёж на некоторую сумму (не копеечную), я ответил что не являюсь клиентом банка - связь мгновенно прервалась. Карточка у меня была и открывалась под депозит закрытый больше года назад, но ей ни разу не пользовался. У жены ситуация похожая, в конце апреля пришла смс с левого номера о возможной блокировке карточки и необходимости перезвонить на указанный контактный номер, она карточкой тоже ни разу не пользовалась и открывала для разовой операции получения SWIFT перевода.
Azedo
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:10

Re: ПУМБ

  Azedo написав:+380442907290


Номер гарячої лінії банку пумб, працюють на отримання дзвінків. Самі вони до клієнтів НЕ дзвонять. З цього номеру можуть дзвонити вам лише шахраї.

https://ua.shouldianswer.net/nomer-telefona/442907290

https://www.telefonnyjdovidnyk.com.ua/n ... 0442907290
Востаннє редагувалось ricardo в Чет 14 тра, 2020 13:12, всього редагувалось 1 раз.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 13:11

  Azedo написав:Есть подозрение, что база банка ушла налево. Вчера позвонили с номера (+380442907290) т.е контактного номера ПУМБ, представились службой безопасности, сказали что я совершил платёж на некоторую сумму (не копеечную), я ответил что не являюсь клиентом банка - связь мгновенно прервалась. Карточка у меня была и открывалась под депозит закрытый больше года назад, но ей ни разу не пользовался. У жены ситуация похожая, в конце апреля пришла смс с левого номера о возможной блокировке карточки и необходимости перезвонить на указанный контактный номер, она карточкой тоже ни разу не пользовалась и открывала для разовой операции получения SWIFT перевода.


это не новость )
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:12

Заметил еще одну закономерность: после операции в кассе банка Пумб на телефон приходит рекламное СМС от Эльдорадо илм кафе Мафия.
Andey
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:10

  Azedo написав:Есть подозрение, что база банка ушла налево. Вчера позвонили с номера (+380442907290) т.е контактного номера ПУМБ, представились службой безопасности, сказали что я совершил платёж на некоторую сумму (не копеечную), я ответил что не являюсь клиентом банка - связь мгновенно прервалась. Карточка у меня была и открывалась под депозит закрытый больше года назад, но ей ни разу не пользовался. У жены ситуация похожая, в конце апреля пришла смс с левого номера о возможной блокировке карточки и необходимости перезвонить на указанный контактный номер, она карточкой тоже ни разу не пользовалась и открывала для разовой операции получения SWIFT перевода.


Здравствуйте!
Банк никогда НЕ звонит с номеров, которые приведены ниже, и подобных:
+38 044 290-7-290
+38 050 290-7-290
+38 096 290-7-290
+38 093 290-7-290
Эти номера предназначены только для входящих звонков.
Более подробно о безопасности платежных инструментов советуем ознакомиться по ссылке https://about.pumb.ua/ru/security/security_payment
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:16

PUMB,
1. Что там по рефералке на Всекарту, будет?
2. Есть ли какие-то варианты "упрощенного входа в банк" для новых клиентов (курьер, почта, и т.п.)? Ситуация: хотели с родственником открыть и ему карту, но проходя мимо отделения увидели очередь как в Мавзолей, - и прошли мимо, т.к. было неизвестно, сколько времени придётся стоять
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:10

  Andey написав:Заметил еще одну закономерность: после операции в кассе банка Пумб на телефон приходит рекламное СМС от Эльдорадо илм кафе Мафия.

Это проделки оператора. Лайф через раз-два предлагает какую-то акцию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
  • UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
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