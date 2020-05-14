Сегодня на отделении сотрудница сказала,что без понятия когда возобновиться программа.
Откуда у Вас информация?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 22:03
Сегодня на отделении сотрудница сказала,что без понятия когда возобновиться программа.
Откуда у Вас информация?
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Додано: Чет 14 тра, 2020 10:38
Есть подозрение, что база банка ушла налево. Вчера позвонили с номера (+380442907290) т.е контактного номера ПУМБ, представились службой безопасности, сказали что я совершил платёж на некоторую сумму (не копеечную), я ответил что не являюсь клиентом банка - связь мгновенно прервалась. Карточка у меня была и открывалась под депозит закрытый больше года назад, но ей ни разу не пользовался. У жены ситуация похожая, в конце апреля пришла смс с левого номера о возможной блокировке карточки и необходимости перезвонить на указанный контактный номер, она карточкой тоже ни разу не пользовалась и открывала для разовой операции получения SWIFT перевода.
Додано: Чет 14 тра, 2020 13:10
Re: ПУМБ
Номер гарячої лінії банку пумб, працюють на отримання дзвінків. Самі вони до клієнтів НЕ дзвонять. З цього номеру можуть дзвонити вам лише шахраї.
Востаннє редагувалось ricardo в Чет 14 тра, 2020 13:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 14 тра, 2020 13:11
это не новость )
Додано: Чет 14 тра, 2020 14:12
Заметил еще одну закономерность: после операции в кассе банка Пумб на телефон приходит рекламное СМС от Эльдорадо илм кафе Мафия.
Додано: Чет 14 тра, 2020 17:10
Здравствуйте!
Банк никогда НЕ звонит с номеров, которые приведены ниже, и подобных:
+38 044 290-7-290
+38 050 290-7-290
+38 096 290-7-290
+38 093 290-7-290
Эти номера предназначены только для входящих звонков.
Более подробно о безопасности платежных инструментов советуем ознакомиться по ссылке
Додано: Чет 14 тра, 2020 17:16
PUMB,
1. Что там по рефералке на Всекарту, будет?
2. Есть ли какие-то варианты "упрощенного входа в банк" для новых клиентов (курьер, почта, и т.п.)? Ситуация: хотели с родственником открыть и ему карту, но проходя мимо отделения увидели очередь как в Мавзолей, - и прошли мимо, т.к. было неизвестно, сколько времени придётся стоять
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:10
Это проделки оператора. Лайф через раз-два предлагает какую-то акцию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:58
Очереди к специалистам как правило нет, обычно очередь в кассу или на терминал. Также учитывайте, что отделения закрыты на санобработку с 11-00 до 11-15, с 13 до 14 и с 16-00 до 16-15 часов
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