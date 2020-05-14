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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:41
ukrprom2014 написав:vitaliy_berdinskikh
Киевстар тоже этим балуется частенько.
КС лише на дітей пожертви збирає на кожен чих.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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