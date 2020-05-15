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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:41
ukrprom2014 написав:vitaliy_berdinskikh
Киевстар тоже этим балуется частенько.
КС лише на дітей пожертви збирає на кожен чих.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:58
Ставки вниз(
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Додано: Суб 16 тра, 2020 13:54
novichok написав:
Ставки вниз(
Так в чем проблема, $ вниз - берем $
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Додано: Суб 16 тра, 2020 16:10
$ теж донизу
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
-
-
- Повідомлень: 4366
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
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