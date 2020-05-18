|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:41
ukrprom2014 написав:vitaliy_berdinskikh
Киевстар тоже этим балуется частенько.
КС лише на дітей пожертви збирає на кожен чих.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4388
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 тра, 2020 20:58
Ставки вниз(
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2121
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 тра, 2020 13:54
novichok написав:
Ставки вниз(
Так в чем проблема, $ вниз - берем $
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 1522
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 96 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:10
$ теж донизу
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 4388
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 199 раз.
- Подякували: 541 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:44
UPD.
ruvex написав: qwe_ua написав:
ruvex написав:Так вот в том то и дело, что после снятия суммы на карту, депозит сразу появился в архиве. Никаких движений не предпринимал.
Видно или глюк или очередной вариант стырить мелочь.
Может пытались закрывать?
100% даже не пробовал, т.к. вспомнил и нашел Ваше сообщение viewtopic.php?p=4917168#p4917168
и после снятия, депо уже отсутствовал в перечне.
Я даже написал вчера здесь, потом удалил, думал подожду...авось (пустое сообщение еще висит).
К тому же % должны были упасть на карту, но нет ни депо ни %.
п.с. Отписал в поддержку, пусть посмотрят.
Проценты по пропавшему без вести депо вернули сегодня. Депо канул. По этому поводу от банка уведомлений не поступило.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9604
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 711 раз.
- Подякували: 2073 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Вів 19 тра, 2020 14:52
ruvex написав:Проценты по пропавшему без вести депо вернули сегодня. Депо канул. По этому поводу от банка уведомлений не поступило.
Так может он просто закончился?
В архиве есть?
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1882
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 216 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:22
qwe_ua написав:
ruvex написав:Проценты по пропавшему без вести депо вернули сегодня. Депо канул. По этому поводу от банка уведомлений не поступило.
Так может он просто закончился?
В архиве есть?
До сентября был. В архиве появился сразу, как забрал сумму в ноль, как и писал.
Проведу эксперимент, сделаю так еще раз. Посмотрим.
Проценты пришли только сейчас, ушел в архив 07.05.
Отписал им неделю назад.
п.с. Уже свободный 9%. Придется открывать для эксперимента новый.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9604
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 711 раз.
- Подякували: 2073 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|