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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:41

  ukrprom2014 написав:vitaliy_berdinskikh
Киевстар тоже этим балуется частенько.

КС лише на дітей пожертви збирає на кожен чих.
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Ставки вниз(
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:54

  novichok написав:Ставки вниз(

Так в чем проблема, $ вниз - берем $ :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 16:10

$ теж донизу
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:44

  ruvex написав:
  qwe_ua написав:
ruvex написав:Так вот в том то и дело, что после снятия суммы на карту, депозит сразу появился в архиве. Никаких движений не предпринимал.
Видно или глюк или очередной вариант стырить мелочь.

Может пытались закрывать?

100% даже не пробовал, т.к. вспомнил и нашел Ваше сообщение viewtopic.php?p=4917168#p4917168 и после снятия, депо уже отсутствовал в перечне.
Я даже написал вчера здесь, потом удалил, думал подожду...авось (пустое сообщение еще висит).
К тому же % должны были упасть на карту, но нет ни депо ни %.

п.с. Отписал в поддержку, пусть посмотрят.


UPD.
Проценты по пропавшему без вести депо вернули сегодня. Депо канул. По этому поводу от банка уведомлений не поступило.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 14:52

Re: ПУМБ

ruvex написав:Проценты по пропавшему без вести депо вернули сегодня. Депо канул. По этому поводу от банка уведомлений не поступило.

Так может он просто закончился?

В архиве есть?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:22

  qwe_ua написав:
ruvex написав:Проценты по пропавшему без вести депо вернули сегодня. Депо канул. По этому поводу от банка уведомлений не поступило.

Так может он просто закончился?

В архиве есть?


До сентября был. В архиве появился сразу, как забрал сумму в ноль, как и писал.
Проведу эксперимент, сделаю так еще раз. Посмотрим.
Проценты пришли только сейчас, ушел в архив 07.05.
Отписал им неделю назад.

п.с. Уже свободный 9%. Придется открывать для эксперимента новый. :mrgreen:
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ruvex
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