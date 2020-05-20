КС лише на дітей пожертви збирає на кожен чих.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 19:41
КС лише на дітей пожертви збирає на кожен чих.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 16 тра, 2020 13:54
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:44
UPD.
Проценты по пропавшему без вести депо вернули сегодня. Депо канул. По этому поводу от банка уведомлений не поступило.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 14:52
Re: ПУМБ
Так может он просто закончился?
В архиве есть?
Додано: Вів 19 тра, 2020 15:22
До сентября был. В архиве появился сразу, как забрал сумму в ноль, как и писал.
Проведу эксперимент, сделаю так еще раз. Посмотрим.
Проценты пришли только сейчас, ушел в архив 07.05.
Отписал им неделю назад.
п.с. Уже свободный 9%. Придется открывать для эксперимента новый.
Black Jack - White Business
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Додано: Чет 21 тра, 2020 11:50
тарифы по ВсеМожу где найти?
в файле "чинна редакція" нашел всеможу только для ликв.ренесанса
а на сайте- рекламные лозунги
Додано: Чет 21 тра, 2020 12:00
Re: ПУМБ
Сколько времени уходит у пумбы на проводку пополнения карточки через терминал сити24?
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
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