Ясно.
А то привык что у сити24 пополнялка аллы мухой работает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 тра, 2020 14:09
Re: ПУМБ
Ясно.
А то привык что у сити24 пополнялка аллы мухой работает.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
Додано: Нед 24 тра, 2020 19:06
Re: ПУМБ
Панове, пiдкажiть будь ласочка скiльки Пумб випустить зi все-карти по р2р через пумб-онлайн за раз та за день за замовчуванням. Так щоб нiчого не пiдвищувати через гарячу лiнiю. Лiмiти на сайтi дивився, але цiкавить практика, бо щось не вiриться стосовно 75000.
Наперед вдячний
Додано: Нед 24 тра, 2020 19:19
Если не ошибаюсь - по-умолчанию через приложуху толкнуть можно 25к в день
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 24 тра, 2020 19:28
Re: ПУМБ
Больше 20 не пускало.
Додано: Нед 24 тра, 2020 19:32
насколько помню 20000
если нужно больше,через КЦ до 60000 подымают
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