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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2502250325042505>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 14:09

Re: ПУМБ

Ясно.
А то привык что у сити24 пополнялка аллы мухой работает.
"Кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет" (c) баба лера-200, шестерка порки свинорыла.
escobar
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:06

Re: ПУМБ

Панове, пiдкажiть будь ласочка скiльки Пумб випустить зi все-карти по р2р через пумб-онлайн за раз та за день за замовчуванням. Так щоб нiчого не пiдвищувати через гарячу лiнiю. Лiмiти на сайтi дивився, але цiкавить практика, бо щось не вiриться стосовно 75000.
Наперед вдячний
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:19

  Alien написав:Панове, пiдкажiть будь ласочка скiльки Пумб випустить зi все-карти по р2р через пумб-онлайн за раз та за день за замовчуванням. Так щоб нiчого не пiдвищувати через гарячу лiнiю. Лiмiти на сайтi дивився, але цiкавить практика, бо щось не вiриться стосовно 75000.
Наперед вдячний

Если не ошибаюсь - по-умолчанию через приложуху толкнуть можно 25к в день
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:28

Re: ПУМБ

Вкладчик1234 написав:Если не ошибаюсь - по-умолчанию через приложуху толкнуть можно 25к в день


Больше 20 не пускало.
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 19:32

  Alien написав:Панове, пiдкажiть будь ласочка скiльки Пумб випустить зi все-карти по р2р через пумб-онлайн за раз та за день за замовчуванням. Так щоб нiчого не пiдвищувати через гарячу лiнiю. Лiмiти на сайтi дивився, але цiкавить практика, бо щось не вiриться стосовно 75000.
Наперед вдячний

насколько помню 20000
если нужно больше,через КЦ до 60000 подымают
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 20:52

  Alien написав:Панове, пiдкажiть будь ласочка скiльки Пумб випустить зi все-карти по р2р через пумб-онлайн за раз та за день за замовчуванням. Так щоб нiчого не пiдвищувати через гарячу лiнiю. Лiмiти на сайтi дивився, але цiкавить практика, бо щось не вiриться стосовно 75000.
Наперед вдячний

20к
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 тра, 2020 21:16

Re: ПУМБ

velvet написав:если нужно больше,через КЦ до 60000 подымают

До 100
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 20:59

Re: ПУМБ

Вопрос представителю банка (или форумчанам если есть уверенность)

Кредитка soloМандры, 500грн в год и в пакете выдавали страховой полис на 31 день заграницей.

По прошествии года, дадут ли 2ой страховой полис или же это разовая фишка при открытии?

Снимут ли 2раз 500грн так как в пумб онлайн пишет в деталях тарифа что "Щорічна комісія 0,00 UAH"
gonzo
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:42

Re: ПУМБ

gonzo написав:Вопрос представителю банка (или форумчанам если есть уверенность)

Кредитка soloМандры, 500грн в год и в пакете выдавали страховой полис на 31 день заграницей.

По прошествии года, дадут ли 2ой страховой полис или же это разовая фишка при открытии?

Снимут ли 2раз 500грн так как в пумб онлайн пишет в деталях тарифа что "Щорічна комісія 0,00 UAH"


Уверенности нет :D

Но полис должны дать, а 500 грн списать.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:27

Re: ПУМБ

Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.

С юбилеем вас, ребята! Так держать!
evgenkh
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