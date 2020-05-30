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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 23:07

evgenkh
Это нормально! И с каждым месяцем (тем более годом) количество проблем будет только нарастать. Не говоря уже о дырявости давно не поддерживаемой системы как таковой. Если вам на это наплевать, то банку наверняка нет.

Интересно, как часто вы обновляете смартфон? 5 лет с 2015-го - не много ли? :roll:

Я вот долго тянул, но вчера наконец обновил свой Андроид до 10-ки 8)
Хотя 11-ка ему уже точно не светит...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 01:21

  evgenkh написав:Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.

С юбилеем вас, ребята! Так держать!

Усього рік чекаєте. Строки на обіцяне ще не пройшли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 06:08

  klug написав:
  evgenkh написав:Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.

С юбилеем вас, ребята! Так держать!

Усього рік чекаєте. Строки на обіцяне ще не пройшли.
не уверен,но если нужно,то стоит! Это про замену девайса.
никому не верю
sens
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