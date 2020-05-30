Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2502250325042505 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 796 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 193 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 88 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 14% 115 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 211 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 189 Всього голосів : 796 Додано: Суб 30 тра, 2020 23:07 evgenkh

Это нормально! И с каждым месяцем (тем более годом) количество проблем будет только нарастать. Не говоря уже о дырявости давно не поддерживаемой системы как таковой. Если вам на это наплевать, то банку наверняка нет.



Интересно, как часто вы обновляете смартфон? 5 лет с 2015-го - не много ли?



Я вот долго тянул, но вчера наконец обновил свой Андроид до 10-ки

Хотя 11-ка ему уже точно не светит... Это нормально! И с каждым месяцем (тем более годом) количество проблем будет только нарастать. Не говоря уже о дырявости давно не поддерживаемой системы как таковой. Если вам на это наплевать, то банку наверняка нет.Интересно, как часто вы обновляете смартфон? 5 лет с 2015-го - не много ли?Я вот долго тянул, но вчера наконец обновил свой Андроид до 10-киХотя 11-ка ему уже точно не светит... Vorlon Повідомлень: 8352 З нами з: 14.06.13 Подякував: 409 раз. Подякували: 847 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 01:21 evgenkh написав: Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.



С юбилеем вас, ребята! Так держать! Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.С юбилеем вас, ребята! Так держать!

Усього рік чекаєте. Строки на обіцяне ще не пройшли. Усього рік чекаєте. Строки на обіцяне ще не пройшли. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4437 З нами з: 18.08.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 543 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 06:08 klug написав: evgenkh написав: Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.



С юбилеем вас, ребята! Так держать! Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.С юбилеем вас, ребята! Так держать!

Усього рік чекаєте. Строки на обіцяне ще не пройшли. Усього рік чекаєте. Строки на обіцяне ще не пройшли. не уверен,но если нужно,то стоит! Это про замену девайса. не уверен,но если нужно,то стоит! Это про замену девайса. никому не верю sens

Повідомлень: 12107 З нами з: 12.09.13 Подякував: 32 раз. Подякували: 703 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 тра, 2020 10:52 evgenkh написав: Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.



С юбилеем вас, ребята! Так держать! Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.С юбилеем вас, ребята! Так держать!



Шукайте причину у себе в телефоні а не у версії андроїд. Встановив матері на смарт з такою версією пумб онлайн - працює нормально, Можливо мала оперативка, або велика кількість додатків, які жруть оперативку, не дають Вам запустити додаток. Шукайте причину у себе в телефоні а не у версії андроїд. Встановив матері на смарт з такою версією пумб онлайн - працює нормально, Можливо мала оперативка, або велика кількість додатків, які жруть оперативку, не дають Вам запустити додаток. 1finanсier

Повідомлень: 120 З нами з: 02.09.19 Подякував: 17 раз. Подякували: 10 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2502250325042505 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Oktawa і 14 гостейМодератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор