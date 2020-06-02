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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 тра, 2020 23:07
evgenkh
Это нормально! И с каждым месяцем (тем более годом) количество проблем будет только нарастать. Не говоря уже о дырявости давно не поддерживаемой системы как таковой. Если вам на это наплевать, то банку наверняка нет.
Интересно, как часто вы обновляете смартфон? 5 лет с 2015-го - не много ли?
Я вот долго тянул, но вчера наконец обновил свой Андроид до 10-ки
Хотя 11-ка ему уже точно не светит...
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Додано: Нед 31 тра, 2020 01:21
evgenkh написав:
Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.
С юбилеем вас, ребята! Так держать!
Усього рік чекаєте. Строки на обіцяне ще не пройшли.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 06:08
klug написав: evgenkh написав:
Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.
С юбилеем вас, ребята! Так держать!
Усього рік чекаєте. Строки на обіцяне ще не пройшли.
не уверен,но если нужно,то стоит! Это про замену девайса.
никому не верю
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Додано: Нед 31 тра, 2020 10:52
evgenkh написав:
Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.
С юбилеем вас, ребята! Так держать!
Шукайте причину у себе в телефоні а не у версії андроїд. Встановив матері на смарт з такою версією пумб онлайн - працює нормально, Можливо мала оперативка, або велика кількість додатків, які жруть оперативку, не дають Вам запустити додаток.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 22:50
1finanсier написав:
Шукайте причину у себе в телефоні а не у версії андроїд. Встановив матері на смарт з такою версією пумб онлайн - працює нормально, Можливо мала оперативка, або велика кількість додатків, які жруть оперативку, не дають Вам запустити додаток.
Нічого шукати, Євгеній прав, в пумба тупа підтримка. Крапка.
Рік тому запросив введеня продажу фунтів онлайн, тих фунтів в яких вони видають картки, досі нема нічого. Були і інші зауваження - все побоку. Банка не розвивається.
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Додано: Вів 02 чер, 2020 20:21
Maksi2 написав: 1finanсier написав:
Шукайте причину у себе в телефоні а не у версії андроїд. Встановив матері на смарт з такою версією пумб онлайн - працює нормально, Можливо мала оперативка, або велика кількість додатків, які жруть оперативку, не дають Вам запустити додаток.
Нічого шукати, Євгеній прав, в пумба тупа підтримка. Крапка.
Рік тому запросив введеня продажу фунтів онлайн, тих фунтів в яких вони видають картки, досі нема нічого. Були і інші зауваження - все побоку. Банка не розвивається.
Идёт стрижка бабла. Не до развития сейчас.
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