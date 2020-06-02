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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 23:07

evgenkh
Это нормально! И с каждым месяцем (тем более годом) количество проблем будет только нарастать. Не говоря уже о дырявости давно не поддерживаемой системы как таковой. Если вам на это наплевать, то банку наверняка нет.

Интересно, как часто вы обновляете смартфон? 5 лет с 2015-го - не много ли? :roll:

Я вот долго тянул, но вчера наконец обновил свой Андроид до 10-ки 8)
Хотя 11-ка ему уже точно не светит...
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 01:21

  evgenkh написав:Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.

С юбилеем вас, ребята! Так держать!

Усього рік чекаєте. Строки на обіцяне ще не пройшли.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 06:08

  klug написав:
  evgenkh написав:Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.

С юбилеем вас, ребята! Так держать!

Усього рік чекаєте. Строки на обіцяне ще не пройшли.
не уверен,но если нужно,то стоит! Это про замену девайса.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 10:52

  evgenkh написав:Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.

С юбилеем вас, ребята! Так держать!


Шукайте причину у себе в телефоні а не у версії андроїд. Встановив матері на смарт з такою версією пумб онлайн - працює нормально, Можливо мала оперативка, або велика кількість додатків, які жруть оперативку, не дають Вам запустити додаток.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:50

  1finanсier написав:Шукайте причину у себе в телефоні а не у версії андроїд. Встановив матері на смарт з такою версією пумб онлайн - працює нормально, Можливо мала оперативка, або велика кількість додатків, які жруть оперативку, не дають Вам запустити додаток.

Нічого шукати, Євгеній прав, в пумба тупа підтримка. Крапка.
Рік тому запросив введеня продажу фунтів онлайн, тих фунтів в яких вони видають картки, досі нема нічого. Були і інші зауваження - все побоку. Банка не розвивається.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 20:21

  Maksi2 написав:
  1finanсier написав:Шукайте причину у себе в телефоні а не у версії андроїд. Встановив матері на смарт з такою версією пумб онлайн - працює нормально, Можливо мала оперативка, або велика кількість додатків, які жруть оперативку, не дають Вам запустити додаток.

Нічого шукати, Євгеній прав, в пумба тупа підтримка. Крапка.
Рік тому запросив введеня продажу фунтів онлайн, тих фунтів в яких вони видають картки, досі нема нічого. Були і інші зауваження - все побоку. Банка не розвивається.


Идёт стрижка бабла. Не до развития сейчас.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 21:51

Re: ПУМБ

  Ratatui написав:Идёт стрижка бабла. Не до развития сейчас.


саме так
панам треба будуватись

https://youtu.be/4ZJDG6T3IHE
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 23:10

  klug написав:
  evgenkh написав:Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.

С юбилеем вас, ребята! Так держать!

Усього рік чекаєте. Строки на обіцяне ще не пройшли.

Мне кажется, что за год ребята могли бы сменить системные требования к приложению. Все вопросы сразу бы отпали. А они по-прежнему пишут что требуется Андроид 5.0 и выше. И самое смешное, что на моем телефоне работают мобильные приложения всех других банков. Все, кроме ПУМБ. Не понимаю, зачем менять прекрасно работающий телефон, если можно просто воспользоваться монобанком. ПУМБ не предлагает ничего такого, чего не может моно.
evgenkh
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 01:54

  evgenkh написав:Не понимаю, зачем менять прекрасно работающий телефон, если можно просто воспользоваться монобанком. ПУМБ не предлагает ничего такого, чего не может моно.

У них еще мания преследования, проявляется она в том, что при установленом руте в смарте отваливается вход по отпечатку пальца в ПУМБ приложение, и надо при каждом входе набирать пароль. Маразм полнейший. Такого нет ни в одном банке.
Maksi2
 
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