evgenkh Это нормально! И с каждым месяцем (тем более годом) количество проблем будет только нарастать. Не говоря уже о дырявости давно не поддерживаемой системы как таковой. Если вам на это наплевать, то банку наверняка нет.
Интересно, как часто вы обновляете смартфон? 5 лет с 2015-го - не много ли?
Я вот долго тянул, но вчера наконец обновил свой Андроид до 10-ки Хотя 11-ка ему уже точно не светит...
evgenkh написав:Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.
С юбилеем вас, ребята! Так держать!
Усього рік чекаєте. Строки на обіцяне ще не пройшли.
evgenkh написав:Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.
С юбилеем вас, ребята! Так держать!
Усього рік чекаєте. Строки на обіцяне ще не пройшли.
не уверен,но если нужно,то стоит! Это про замену девайса.
evgenkh написав:Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.
С юбилеем вас, ребята! Так держать!
Шукайте причину у себе в телефоні а не у версії андроїд. Встановив матері на смарт з такою версією пумб онлайн - працює нормально, Можливо мала оперативка, або велика кількість додатків, які жруть оперативку, не дають Вам запустити додаток.
1finanсier написав:Шукайте причину у себе в телефоні а не у версії андроїд. Встановив матері на смарт з такою версією пумб онлайн - працює нормально, Можливо мала оперативка, або велика кількість додатків, які жруть оперативку, не дають Вам запустити додаток.
Нічого шукати, Євгеній прав, в пумба тупа підтримка. Крапка. Рік тому запросив введеня продажу фунтів онлайн, тих фунтів в яких вони видають картки, досі нема нічого. Були і інші зауваження - все побоку. Банка не розвивається.
1finanсier написав:Шукайте причину у себе в телефоні а не у версії андроїд. Встановив матері на смарт з такою версією пумб онлайн - працює нормально, Можливо мала оперативка, або велика кількість додатків, які жруть оперативку, не дають Вам запустити додаток.
Нічого шукати, Євгеній прав, в пумба тупа підтримка. Крапка. Рік тому запросив введеня продажу фунтів онлайн, тих фунтів в яких вони видають картки, досі нема нічого. Були і інші зауваження - все побоку. Банка не розвивається.
evgenkh написав:Ровно год назад 30 мая после очередного обновления мобильное приложение ПУМБ перестало запускаться на Андроид 5.0.2. Ровно год разработчики обещают решить проблему в следующем обновлении и советуют пользоваться веб-версией.
С юбилеем вас, ребята! Так держать!
Усього рік чекаєте. Строки на обіцяне ще не пройшли.
Мне кажется, что за год ребята могли бы сменить системные требования к приложению. Все вопросы сразу бы отпали. А они по-прежнему пишут что требуется Андроид 5.0 и выше. И самое смешное, что на моем телефоне работают мобильные приложения всех других банков. Все, кроме ПУМБ. Не понимаю, зачем менять прекрасно работающий телефон, если можно просто воспользоваться монобанком. ПУМБ не предлагает ничего такого, чего не может моно.
evgenkh написав:Не понимаю, зачем менять прекрасно работающий телефон, если можно просто воспользоваться монобанком. ПУМБ не предлагает ничего такого, чего не может моно.
У них еще мания преследования, проявляется она в том, что при установленом руте в смарте отваливается вход по отпечатку пальца в ПУМБ приложение, и надо при каждом входе набирать пароль. Маразм полнейший. Такого нет ни в одном банке.