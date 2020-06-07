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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:04
Что-то приложение думает немного дольше, чем обычно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:03
Re: ПУМБ
Интересно у ПУМБа казначей поменялся или совсем поменяли политику по курсам валют. Раньше,полгода-год назад, курсы были актуальны, а сейчас не понятный отрыв от др.банков. С чем связано это? Валютообмен не выгоден и не приносит доход?
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:10
_PORT_UA
Тоже обратил внимание, видимо првысили план на квартал по $ ресурсу
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:37
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:36
Re: ПУМБ
С 1 по 30 июня 2020 года ПУМБ временно не будет начислять ежемесячную комиссию за пользование премиальными пакетами Black Platinum и Premiere, которые предусматривают помесячную тарификацию. Black Platinum и Premiere, освобождаются от уплаты ежемесячной комиссии независимо от суммы транзакций, выполненных в течение месяца.
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