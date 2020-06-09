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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2504250525062507>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:04

Что-то приложение думает немного дольше, чем обычно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:03

Re: ПУМБ

Интересно у ПУМБа казначей поменялся или совсем поменяли политику по курсам валют. Раньше,полгода-год назад, курсы были актуальны, а сейчас не понятный отрыв от др.банков. С чем связано это? Валютообмен не выгоден и не приносит доход?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:10

_PORT_UA
Тоже обратил внимание, видимо првысили план на квартал по $ ресурсу
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 10:37

  Вкладчик1234 написав:Что-то приложение думает немного дольше, чем обычно


Сегодня тоже какое то задумчивое.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:36

Re: ПУМБ

С 1 по 30 июня 2020 года ПУМБ временно не будет начислять ежемесячную комиссию за пользование премиальными пакетами Black Platinum и Premiere, которые предусматривают помесячную тарификацию. Black Platinum и Premiere, освобождаются от уплаты ежемесячной комиссии независимо от суммы транзакций, выполненных в течение месяца.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 10:20

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:временно не будет начислять ежемесячную


зате злупить подвійний тариф пізніше? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 14:07

Re: ПУМБ

ВЕБ-морда не відображає відкриті депозити.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:12

  Кочевник написав:ВЕБ-морда не відображає відкриті депозити.

Депо видно...при поповненні якісь збої.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 21:58

Re: ПУМБ

Что то и приложение ПУМБа не фурычит. Долго думает и все. За ПУМбом такое не замечалось ранее.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:01

viewtopic.php?p=4968077#p4968077
UPD2
В завершении темы.
В аккурат в пятницу нашли и вернули пропавший без вести депо.
Значит есть бага, отработали - респект.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
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