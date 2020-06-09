Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:03

Интересно у ПУМБа казначей поменялся или совсем поменяли политику по курсам валют. Раньше,полгода-год назад, курсы были актуальны, а сейчас не понятный отрыв от др.банков. С чем связано это? Валютообмен не выгоден и не приносит доход?

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