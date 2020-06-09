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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:04
Что-то приложение думает немного дольше, чем обычно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:03
Re: ПУМБ
Интересно у ПУМБа казначей поменялся или совсем поменяли политику по курсам валют. Раньше,полгода-год назад, курсы были актуальны, а сейчас не понятный отрыв от др.банков. С чем связано это? Валютообмен не выгоден и не приносит доход?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:10
_PORT_UA
Тоже обратил внимание, видимо првысили план на квартал по $ ресурсу
Додано: Суб 06 чер, 2020 10:37
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:36
Re: ПУМБ
С 1 по 30 июня 2020 года ПУМБ временно не будет начислять ежемесячную комиссию за пользование премиальными пакетами Black Platinum и Premiere, которые предусматривают помесячную тарификацию. Black Platinum и Premiere, освобождаются от уплаты ежемесячной комиссии независимо от суммы транзакций, выполненных в течение месяца.
Додано: Вів 09 чер, 2020 10:20
Re: ПУМБ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 09 чер, 2020 14:07
Re: ПУМБ
ВЕБ-морда не відображає відкриті депозити.
Додано: Вів 09 чер, 2020 15:12
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 09 чер, 2020 21:58
Re: ПУМБ
Что то и приложение ПУМБа не фурычит. Долго думает и все. За ПУМбом такое не замечалось ранее.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:01
viewtopic.php?p=4968077#p4968077
UPD2
В завершении темы.
В аккурат в пятницу нашли и вернули пропавший без вести депо.
Значит есть бага, отработали - респект.
Black Jack - White Business
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