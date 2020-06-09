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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:57
ruvex
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ukrprom2014
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Додано: Вів 09 чер, 2020 23:15
ukrprom2014 написав:ruvex
Еще одно подтверждение, что приложение еще сырое.
Після переходу на Корезоїд ніяк інакше бути не може.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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