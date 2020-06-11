novichok написав:Кредитная карта Всё можу, подобие Привата или есть плюшки?
Кроме рассрочки и бесплатного снятия своей налички - других плюшек нет.
Расрочка бесплатна или с комисом? Механизм её как в Моно или альфе?
Грейс период до 62 дней, точнее до 30 числа следующего за началом пользования кредлимитом.
Именно рассрочка (оплата частями) здесь лишь на три месяца, дальше это уже только называется рассрочкой, а является кредитом. Описана тут https://retail.pumb.ua/credit/splachuj-chastynamy Похоже на то что предлагает Монобанк в рассрочке (не оплате частями), но есть свои особенности в виде беспла
Ви отримуєте умови активації сервісу: перші 3 місяці – без комісії; щомісячна комісія – 3% від суми покупки протягом наступних місяців; термін – 24 місяці.
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