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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 22:57

ruvex
Еще одно подтверждение, что приложение еще сырое.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:15

  ukrprom2014 написав:ruvex
Еще одно подтверждение, что приложение еще сырое.

Після переходу на Корезоїд ніяк інакше бути не може.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 23:23

  klug написав:
  ukrprom2014 написав:ruvex
Еще одно подтверждение, что приложение еще сырое.

Після переходу на Корезоїд ніяк інакше бути не може.

А пумб на него перешел? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 22:08

Кредитная карта Всё можу, подобие Привата или есть плюшки?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:23

  novichok написав:Кредитная карта Всё можу, подобие Привата или есть плюшки?

Кроме рассрочки и бесплатного снятия своей налички - других плюшек нет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:28

  vitaliy_berdinskikh написав:
  novichok написав:Кредитная карта Всё можу, подобие Привата или есть плюшки?

Кроме рассрочки и бесплатного снятия своей налички - других плюшек нет.

Расрочка бесплатна или с комисом? Механизм её как в Моно или альфе?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 23:36

  novichok написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  novichok написав:Кредитная карта Всё можу, подобие Привата или есть плюшки?

Кроме рассрочки и бесплатного снятия своей налички - других плюшек нет.

Расрочка бесплатна или с комисом? Механизм её как в Моно или альфе?


Грейс период до 62 дней, точнее до 30 числа следующего за началом пользования кредлимитом.

Именно рассрочка (оплата частями) здесь лишь на три месяца, дальше это уже только называется рассрочкой, а является кредитом. Описана тут https://retail.pumb.ua/credit/splachuj-chastynamy Похоже на то что предлагает Монобанк в рассрочке (не оплате частями), но есть свои особенности в виде беспла
Ви отримуєте умови активації сервісу: перші 3 місяці – без комісії; щомісячна комісія – 3% від суми покупки протягом наступних місяців; термін – 24 місяці.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
vitaliy_berdinskikh
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