ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 чер, 2020 22:57
ruvex Еще одно подтверждение, что приложение еще сырое.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Додано: Вів 09 чер, 2020 23:15
ukrprom2014 написав: ruvex
Еще одно подтверждение, что приложение еще сырое.
Після переходу на Корезоїд ніяк інакше бути не може.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Вів 09 чер, 2020 23:23
klug написав: ukrprom2014 написав: ruvex
Еще одно подтверждение, что приложение еще сырое.
Після переходу на Корезоїд ніяк інакше бути не може.
А пумб на него перешел?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 11 чер, 2020 22:08
Кредитная карта Всё можу, подобие Привата или есть плюшки?
novichok
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:23
novichok написав:
Кредитная карта Всё можу, подобие Привата или есть плюшки?
Кроме рассрочки и бесплатного снятия своей налички - других плюшек нет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce , U K та E U рахунки в PL TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44 Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:28
vitaliy_berdinskikh написав: novichok написав:
Кредитная карта Всё можу, подобие Привата или есть плюшки?
Кроме рассрочки и бесплатного снятия своей налички - других плюшек нет.
Расрочка бесплатна или с комисом? Механизм её как в Моно или альфе?
novichok
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Додано: Чет 11 чер, 2020 23:36
novichok написав: vitaliy_berdinskikh написав: novichok написав:
Кредитная карта Всё можу, подобие Привата или есть плюшки?
Кроме рассрочки и бесплатного снятия своей налички - других плюшек нет.
Расрочка бесплатна или с комисом? Механизм её как в Моно или альфе?
Грейс период до 62 дней, точнее до 30 числа следующего за началом пользования кредлимитом.
Именно рассрочка (оплата частями) здесь лишь на три месяца, дальше это уже только называется рассрочкой, а является кредитом. Описана тут
https://retail.pumb.ua/credit/splachuj-chastynamy
Похоже на то что предлагает Монобанк в рассрочке (не оплате частями), но есть свои особенности в виде беспла
Ви отримуєте умови активації сервісу: перші 3 місяці – без комісії; щомісячна комісія – 3% від суми покупки протягом наступних місяців; термін – 24 місяці.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce , U K та E U рахунки в PL TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44 Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 689
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 10:16
novichok написав: vitaliy_berdinskikh написав: novichok написав:
Кредитная карта Всё можу, подобие Привата или есть плюшки?
Кроме рассрочки и бесплатного снятия своей налички - других плюшек нет.
Расрочка бесплатна или с комисом? Механизм её как в Моно или альфе?
Наприклад, зараз вже другий місяць йде акція по розстрочці за купівлі в продуктових магазинах від 500 грн. Скажімо так, користуватися можна
nickvp
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:32
nickvp Зачем те рассрочки, когда Кешбек есть у конкурентов.
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL -10% все СпортТровары/услуги и 55грн. bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:30
ukrprom2014 написав:
Зачем те рассрочки, когда Кешбек есть у конкурентов.
Пумб (вернее точки кредитования) есть везде, не все могут осилить программы конкурентов.
Для баб с рынка - ПУМБ самое то , наливают не меньше десятки и все счастливы.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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