ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 чер, 2020 13:40
Подскажите, как сейчас использовать карту для овернайт депозита под 9%? (До восстребования)
1) п2п максимум в месяц? 2) Шустро отправляется сеп? сеп может идти 1-3 дня и ещё день засчитыватся в банке получателя? Сеп 1-4дня - это фигня. 3) снять в родном в банкомате в сутки можно какую сумму ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
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proftpd66
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Додано: Суб 13 чер, 2020 13:48
proftpd66 Увидел что сейчас 8% по зачислению. Есть лимит п2п - 150к Банкоматы пумпа - 150к
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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Додано: Сер 17 чер, 2020 07:24
Напомните, пожалуйста, если тянуть с всекарты сторонним сервисом со стороны всекарты комиссий, вроде, нет?
egorek
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Додано: Сер 17 чер, 2020 07:34
egorek написав:
Напомните, пожалуйста, если тянуть с всекарты сторонним сервисом со стороны всекарты комиссий, вроде, нет?
2.1.16. Виконання операцій за розрахунками з використанням ЕПЗ - переказ з використанням платіжних карток Visa (технологія VISA Direct) / MasterCard
(технологія MoneySend) банків України за допомогою сторонніх сервісів, відмінних від Card-to-Card
11
=
0,5% 11 Сервіс переказу коштів між картками Card-to-Card розташований за адресами , https://online.pumb.ua , https://www.pumb.ua https://payhub.com.ua
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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