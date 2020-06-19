egorek написав:Напомните, пожалуйста, если тянуть с всекарты сторонним сервисом со стороны всекарты комиссий, вроде, нет?
2.1.16. Виконання операцій за розрахунками з використанням ЕПЗ - переказ з використанням платіжних карток Visa (технологія VISA Direct) / MasterCard (технологія MoneySend) банків України за допомогою сторонніх сервісів, відмінних від Card-to-Card11 = 0,5%
Bosstone написав:Телефонные террористы из ПУМБа уговорили приехать в отделение, чтобы оформить кредитку. После подписания договора и получения карты отказали в кредитном лимите. Говорящая лошадь отдыхает.
И у меня такое. Встреча назначена на завтра. Не пойду тогда. А прозванивают работу, друзей, родичей?
Bosstone написав:Телефонные террористы из ПУМБа уговорили приехать в отделение, чтобы оформить кредитку. После подписания договора и получения карты отказали в кредитном лимите. Говорящая лошадь отдыхает.
И у меня такое. Встреча назначена на завтра. Не пойду тогда. А прозванивают работу, друзей, родичей?
Предполагаю, что по моему инн значится просрочка в убки, если это так, тогда причина отказа очевидна. То есть, предварительно никто не проверяет клиента на стоп-факторы. Соответственно, если вас уговорили прийти в отделение, то все равно нет никаких гарантий, что они готовы открыть кредитку.
Bosstone написав:Телефонные террористы из ПУМБа уговорили приехать в отделение, чтобы оформить кредитку. После подписания договора и получения карты отказали в кредитном лимите. Говорящая лошадь отдыхает.
И у меня такое. Встреча назначена на завтра. Не пойду тогда. А прозванивают работу, друзей, родичей?
Предполагаю, что по моему инн значится просрочка в убки, если это так, тогда причина отказа очевидна. То есть, предварительно никто не проверяет клиента на стоп-факторы. Соответственно, если вас уговорили прийти в отделение, то все равно нет никаких гарантий, что они готовы открыть кредитку.
IMPRINTER дал этому явлению название - "куриный обзвон"