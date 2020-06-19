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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2505250625072508

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:40

Подскажите, как сейчас использовать карту для овернайт депозита под 9%? (До восстребования)

1) п2п максимум в месяц?

2) Шустро отправляется сеп?
сеп может идти 1-3 дня и ещё день засчитыватся в банке получателя?

Сеп 1-4дня - это фигня.

3) снять в родном в банкомате в сутки можно какую сумму ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 13:48

proftpd66

Увидел что сейчас 8% по зачислению.

Есть лимит п2п - 150к

Банкоматы пумпа - 150к
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 07:24

Re: ПУМБ

Напомните, пожалуйста, если тянуть с всекарты сторонним сервисом со стороны всекарты комиссий, вроде, нет?
egorek
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 07:34

  egorek написав:Напомните, пожалуйста, если тянуть с всекарты сторонним сервисом со стороны всекарты комиссий, вроде, нет?

2.1.16. Виконання операцій за розрахунками з використанням ЕПЗ - переказ з використанням платіжних карток Visa (технологія VISA Direct) / MasterCard
(технологія MoneySend) банків України за допомогою сторонніх сервісів, відмінних від Card-to-Card11 = 0,5%

11 Сервіс переказу коштів між картками Card-to-Card розташований за адресами https://online.pumb.ua, https://www.pumb.ua, https://payhub.com.ua
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 09:45

  egorek написав:Напомните, пожалуйста, если тянуть с всекарты сторонним сервисом со стороны всекарты комиссий, вроде, нет?

Если тянуть через чужие p2p сервисы - то будет комиссия 0,5% !
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
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  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 13:39

Re: ПУМБ

Подскажите, после закрытия карты/счета из банкинга пропадет через 45 дней когда окончательно закроется?
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 16:33

Re: ПУМБ

Телефонные террористы из ПУМБа уговорили приехать в отделение, чтобы оформить кредитку. После подписания договора и получения карты отказали в кредитном лимите. Говорящая лошадь отдыхает.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 19:13

  Bosstone написав:Телефонные террористы из ПУМБа уговорили приехать в отделение, чтобы оформить кредитку. После подписания договора и получения карты отказали в кредитном лимите. Говорящая лошадь отдыхает.

И у меня такое. Встреча назначена на завтра. Не пойду тогда.
А прозванивают работу, друзей, родичей?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:28

  novichok написав:
  Bosstone написав:Телефонные террористы из ПУМБа уговорили приехать в отделение, чтобы оформить кредитку. После подписания договора и получения карты отказали в кредитном лимите. Говорящая лошадь отдыхает.

И у меня такое. Встреча назначена на завтра. Не пойду тогда.
А прозванивают работу, друзей, родичей?

Предполагаю, что по моему инн значится просрочка в убки, если это так, тогда причина отказа очевидна. То есть, предварительно никто не проверяет клиента на стоп-факторы. Соответственно, если вас уговорили прийти в отделение, то все равно нет никаких гарантий, что они готовы открыть кредитку.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 чер, 2020 21:30

  Bosstone написав:
  novichok написав:
  Bosstone написав:Телефонные террористы из ПУМБа уговорили приехать в отделение, чтобы оформить кредитку. После подписания договора и получения карты отказали в кредитном лимите. Говорящая лошадь отдыхает.

И у меня такое. Встреча назначена на завтра. Не пойду тогда.
А прозванивают работу, друзей, родичей?

Предполагаю, что по моему инн значится просрочка в убки, если это так, тогда причина отказа очевидна. То есть, предварительно никто не проверяет клиента на стоп-факторы. Соответственно, если вас уговорили прийти в отделение, то все равно нет никаких гарантий, что они готовы открыть кредитку.

IMPRINTER дал этому явлению название - "куриный обзвон" :)
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