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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 12:59
Re: ПУМБ
В ПУМБі віртуальних карток нема?
Додано: Нед 21 чер, 2020 13:35
Вкладчик1234
А что там такого интересного в кредитках ПУМБа?
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