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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 21 чер, 2020 12:59
Re: ПУМБ
В ПУМБі віртуальних карток нема?
Додано: Нед 21 чер, 2020 13:35
Вкладчик1234
А что там такого интересного в кредитках ПУМБа?
Додано: Нед 21 чер, 2020 13:43
У меня её нет.
Вроде рассрочки есть на некоторые магазины, типа оплаты частями
Украина - богатая страна!
Додано: Нед 21 чер, 2020 14:01
Re: ПУМБ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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