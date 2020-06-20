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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2506250725082509

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 12:59

Re: ПУМБ

В ПУМБі віртуальних карток нема?
ricardo
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:35

Вкладчик1234
А что там такого интересного в кредитках ПУМБа?
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 13:43

  ukrprom2014 написав:А что там такого интересного в кредитках ПУМБа?

У меня её нет.
Вроде рассрочки есть на некоторые магазины, типа оплаты частями
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 14:01

Re: ПУМБ

  Вкладчик1234 написав:типа оплаты частями

На 3 місяці.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 чер, 2020 17:08

  ricardo написав:В ПУМБі віртуальних карток нема?

На данный момент нет.
lloydbanksua
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