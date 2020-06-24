Каждый год регулярно по 3000 поднимают сами. с 8 изначальных подняли до 33
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2020 20:55
Каждый год регулярно по 3000 поднимают сами. с 8 изначальных подняли до 33
Додано: Сер 24 чер, 2020 22:22
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