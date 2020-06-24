RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2507250825092510

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 20:55

  novichok написав:Как поднимают лимит по Все Можу на практике?

Каждый год регулярно по 3000 поднимают сами. с 8 изначальных подняли до 33
Stringer
 
Повідомлень: 11299
З нами з: 23.01.13
Подякував: 324 раз.
Подякували: 1578 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:22

  Stringer написав:
  novichok написав:Как поднимают лимит по Все Можу на практике?

Каждый год регулярно по 3000 поднимают сами. с 8 изначальных подняли до 33


Раз в 4 месяца. Сначала добавляли по 5000, потом - по 3000.
Kevin
 
Повідомлень: 388
З нами з: 24.09.16
Подякував: 20 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2507250825092510
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8636)
25.06.2020 02:53
Золото XAU/USD (2775)
25.06.2020 01:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.