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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2020 20:55
novichok написав:
Как поднимают лимит по Все Можу на практике?
Каждый год регулярно по 3000 поднимают сами. с 8 изначальных подняли до 33
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Stringer
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Додано: Сер 24 чер, 2020 22:22
Stringer написав: novichok написав:
Как поднимают лимит по Все Можу на практике?
Каждый год регулярно по 3000 поднимают сами. с 8 изначальных подняли до 33
Раз в 4 месяца. Сначала добавляли по 5000, потом - по 3000.
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Kevin
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:17
Kevin написав: Stringer написав: novichok написав:
Как поднимают лимит по Все Можу на практике?
Каждый год регулярно по 3000 поднимают сами. с 8 изначальных подняли до 33
Раз в 4 месяца. Сначала добавляли по 5000, потом - по 3000.
Дуже яскраво видно, що модель все ж не така вже й прямолінійна. Поки карткою не користувався ліміт не підіймали роками. Коли почалися різні акції - почав, але регулярності у підвищенні не бачу. І підіймали мені одного разу на суму не кратну 1000, а саме на 4500.
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nickvp
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