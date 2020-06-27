Каждый год регулярно по 3000 поднимают сами. с 8 изначальных подняли до 33
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 чер, 2020 20:55
Каждый год регулярно по 3000 поднимают сами. с 8 изначальных подняли до 33
Додано: Сер 24 чер, 2020 22:22
Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:17
Дуже яскраво видно, що модель все ж не така вже й прямолінійна. Поки карткою не користувався ліміт не підіймали роками. Коли почалися різні акції - почав, але регулярності у підвищенні не бачу. І підіймали мені одного разу на суму не кратну 1000, а саме на 4500.
Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:46
Скажіть, а яку суму наразі тутешнім р2р назовні можна штовхнути? Пам'ятаю, раніше наче 370$ було, але це ж скільки води натовкли з того часу...
Доречі, а чи є ліміт на всмоктування тутешнім р2р?
Дякую!
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:55
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
Додано: Суб 27 чер, 2020 08:20
Бачу ліміт на раз/день/місяць 25/75/150к відповідно, але ж не зрозуміло, чи це тільки на вхід? Чи додаються вхідні й вихідні ліміти?
В одному місяці три дні буду заходити по 50к, а чи випустить у цьому ж місяці назовні ті ж три по 50к?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Суб 27 чер, 2020 12:02
Закончился депо, снять деньги
Закончился депо , как перекинуть денежку в другой банк?
Какие там лимиты , тарифы, алгоритмы?
Можно в личку .
PS КедЫ, банк, касса - самый последний из вариантов. Сумма до 30к.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 28 чер, 2020 08:11
Через Pumb online переводы без комиссии. Если тянуть чужим сервисом - 0.5%. 30к без проблем должны перекинуть, при необходимости лимит можно поднять до 100к через горячку.
Додано: Нед 28 чер, 2020 08:21
Доброе утро. Можете пожалуйста подсказать как это правильно сделать через Пумб онлайн? Какой пункт меню выбрать и отправлять на номер карты другого банка или по полным реквизитам? Заранее спасибо.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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