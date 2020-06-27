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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2508250925102511>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 20:55

  novichok написав:Как поднимают лимит по Все Можу на практике?

Каждый год регулярно по 3000 поднимают сами. с 8 изначальных подняли до 33
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 чер, 2020 22:22

  Stringer написав:
  novichok написав:Как поднимают лимит по Все Можу на практике?

Каждый год регулярно по 3000 поднимают сами. с 8 изначальных подняли до 33


Раз в 4 месяца. Сначала добавляли по 5000, потом - по 3000.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 09:17

  Kevin написав:
  Stringer написав:
  novichok написав:Как поднимают лимит по Все Можу на практике?

Каждый год регулярно по 3000 поднимают сами. с 8 изначальных подняли до 33


Раз в 4 месяца. Сначала добавляли по 5000, потом - по 3000.

Дуже яскраво видно, що модель все ж не така вже й прямолінійна. Поки карткою не користувався ліміт не підіймали роками. Коли почалися різні акції - почав, але регулярності у підвищенні не бачу. І підіймали мені одного разу на суму не кратну 1000, а саме на 4500.
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:46

Скажіть, а яку суму наразі тутешнім р2р назовні можна штовхнути? Пам'ятаю, раніше наче 370$ було, але це ж скільки води натовкли з того часу...

Доречі, а чи є ліміт на всмоктування тутешнім р2р?

Дякую!
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 23:55

  kreuz написав:Скажіть, а яку суму наразі тутешнім р2р назовні можна штовхнути? Пам'ятаю, раніше наче 370$ було, але це ж скільки води натовкли з того часу...

Доречі, а чи є ліміт на всмоктування тутешнім р2р?

Дякую!


https://www.pumb.ua/content/cmsfile/ru/ ... 0850167916
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 08:20

  velvet написав:
  kreuz написав:Скажіть, а яку суму наразі тутешнім р2р назовні можна штовхнути? Пам'ятаю, раніше наче 370$ було, але це ж скільки води натовкли з того часу...

Доречі, а чи є ліміт на всмоктування тутешнім р2р?

Дякую!


https://www.pumb.ua/content/cmsfile/ru/ ... 0850167916

Бачу ліміт на раз/день/місяць 25/75/150к відповідно, але ж не зрозуміло, чи це тільки на вхід? Чи додаються вхідні й вихідні ліміти?

В одному місяці три дні буду заходити по 50к, а чи випустить у цьому ж місяці назовні ті ж три по 50к?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:02

Закончился депо, снять деньги

Закончился депо , как перекинуть денежку в другой банк?
Какие там лимиты , тарифы, алгоритмы?
Можно в личку .

PS КедЫ, банк, касса - самый последний из вариантов. Сумма до 30к.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:08

толкнуть
v57
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 08:11

  Goodman написав:Закончился депо , как перекинуть денежку в другой банк?
Какие там лимиты , тарифы, алгоритмы?
Можно в личку .

PS КедЫ, банк, касса - самый последний из вариантов. Сумма до 30к.

Через Pumb online переводы без комиссии. Если тянуть чужим сервисом - 0.5%. 30к без проблем должны перекинуть, при необходимости лимит можно поднять до 100к через горячку.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 08:21

  lloydbanksua написав:
  Goodman написав:Закончился депо , как перекинуть денежку в другой банк?
Какие там лимиты , тарифы, алгоритмы?
Можно в личку .

PS КедЫ, банк, касса - самый последний из вариантов. Сумма до 30к.

Через Pumb online переводы без комиссии. Если тянуть чужим сервисом - 0.5%. 30к без проблем должны перекинуть, при необходимости лимит можно поднять до 100к через горячку.

Доброе утро. Можете пожалуйста подсказать как это правильно сделать через Пумб онлайн? Какой пункт меню выбрать и отправлять на номер карты другого банка или по полным реквизитам? Заранее спасибо.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
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