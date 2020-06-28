Переводы-Создать платеж:
Откуда - выбираете свою карту. Куда - вводите карту другого банка.
Сумма.
Ну и выполнить перевод.
Это все будет без комиссии (естественно если у принимающей карты нет входной комиссии)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 чер, 2020 08:45
Re: ПУМБ
Переводы-Создать платеж:
Откуда - выбираете свою карту. Куда - вводите карту другого банка.
Сумма.
Ну и выполнить перевод.
Это все будет без комиссии (естественно если у принимающей карты нет входной комиссии)
Додано: Нед 28 чер, 2020 08:50
Під Всекартою, Переказати, по номеру карти...слідуючи пунктам меню.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 28 чер, 2020 16:41
Re: ПУМБ
На жаль, у меня не ВСЕКАРТА.
Розовая безименная ВИЗА , светится 0,5%+5 грн
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Нед 28 чер, 2020 16:55
Це не проблема...карту дають всім.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 28 чер, 2020 20:34
Квесторе_поверніться карантина вносит коррективы на передвижения.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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