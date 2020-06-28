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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2508250925102511

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 08:45

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Доброе утро. Можете пожалуйста подсказать как это правильно сделать через Пумб онлайн? Какой пункт меню выбрать и отправлять на номер карты другого банка или по полным реквизитам? Заранее спасибо.

Переводы-Создать платеж:
Откуда - выбираете свою карту. Куда - вводите карту другого банка.
Сумма.
Ну и выполнить перевод.
Это все будет без комиссии (естественно если у принимающей карты нет входной комиссии)
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн. и КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+кэш бэк: is.gd/FUi0rL
  • -10% все СпортТровары/услуги и 55грн.bit.ly/2UjL2rO
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 08:50

Під Всекартою, Переказати, по номеру карти...слідуючи пунктам меню.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:41

Re: ПУМБ

  lloydbanksua написав:Через Pumb online переводы без комиссии.


На жаль, у меня не ВСЕКАРТА.
Розовая безименная ВИЗА , светится 0,5%+5 грн
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 16:55

  Goodman написав:
  lloydbanksua написав:Через Pumb online переводы без комиссии.


На жаль, у меня не ВСЕКАРТА.
Розовая безименная ВИЗА , светится 0,5%+5 грн

Це не проблема...карту дають всім.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 20:34

Квесторе_поверніться карантина вносит коррективы на передвижения.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 08:43

  lloydbanksua написав:
  Goodman написав:Закончился депо , как перекинуть денежку в другой банк?
Какие там лимиты , тарифы, алгоритмы?
Можно в личку .

PS КедЫ, банк, касса - самый последний из вариантов. Сумма до 30к.

Через Pumb online переводы без комиссии. Если тянуть чужим сервисом - 0.5%. 30к без проблем должны перекинуть, при необходимости лимит можно поднять до 100к через горячку.

Горячка до 100к ліміт підіймає лише на СЕП, а він зі всеКарти згідно з п. 2.6.2 тарифів 0.5% коштує (мінімум 3 грн, максимум 500 грн). А безкоштовно можна штовхати з неї по р2р, де ліміт можна лише до 75к підняти. Тож не плутайте громаду!
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:22

Re: ПУМБ

Так что получается, что без комиссии вывод с карты до 150 тыс. в месяц?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:43

  kreuz написав:Горячка до 100к ліміт підіймає лише на СЕП, а він зі всеКарти згідно з п. 2.6.2 тарифів 0.5% коштує (мінімум 3 грн, максимум 500 грн). А безкоштовно можна штовхати з неї по р2р, де ліміт можна лише до 75к підняти. Тож не плутайте громаду!

Это вы путаете. Лимит на операции в ИБ общий. И перевод со счета на карту в этих 100к
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 чер, 2020 11:45

  Bosstone написав:Так что получается, что без комиссии вывод с карты до 150 тыс. в месяц?

Со счета на карту (а в приложении это со счета) до 100т в день, 25 операция и т.д. и т.п.
qwe_ua
 
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