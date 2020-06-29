Було 2 депозити, накопичувальний (до 28.06) і вільний (до 29.06).
По депозитним випискам показує виплату відсотків по обом депозитам, але на карту прийшли відсотки тільки по вільному. У когось так було? Зачекати чи в гарячку дзвонити?
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Додано: Вів 30 чер, 2020 10:34
Re: ПУМБ
Було 2 депозити, накопичувальний (до 28.06) і вільний (до 29.06).
По депозитним випискам показує виплату відсотків по обом депозитам, але на карту прийшли відсотки тільки по вільному. У когось так було? Зачекати чи в гарячку дзвонити?
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