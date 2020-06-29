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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2509251025112512

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 10:34

Re: ПУМБ

Було 2 депозити, накопичувальний (до 28.06) і вільний (до 29.06).
По депозитним випискам показує виплату відсотків по обом депозитам, але на карту прийшли відсотки тільки по вільному. У когось так було? Зачекати чи в гарячку дзвонити?
motosmile
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 11:43

По вільному вже 8%...чи ще 9% можна прихватити?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 12:53

  Квесторе_поверніться написав:По вільному вже 8%...чи ще 9% можна прихватити?

8%
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:49

  velvet написав:
  Квесторе_поверніться написав:По вільному вже 8%...чи ще 9% можна прихватити?

8%
як гривню вивести звідси без кедів і без додаткових винагороди для банку ??
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:53

  sens написав:
  velvet написав:
  Квесторе_поверніться написав:По вільному вже 8%...чи ще 9% можна прихватити?

8%
як гривню вивести звідси без кедів і без додаткових винагороди для банку ??

Поштовх з ВсеКарта.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:53

  Квесторе_поверніться написав:
  velvet написав:
  Квесторе_поверніться написав:По вільному вже 8%...чи ще 9% можна прихватити?

8%
як гривню вивести звідси без кедів і без додаткових винагороди для банку ??

Поштовх з ВсеКарта.[/quote] звідки ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 16:58

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  velvet написав:8%
як гривню вивести звідси без кедів і без додаткових винагороди для банку ??

Поштовх з ВсеКарта.
звідки ?[/quote]
Штовхати можна тільки зсередини банки Ахметбая.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:05

8%[/quote] як гривню вивести звідси без кедів і без додаткових винагороди для банку ??[/quote]
Поштовх з ВсеКарта.[/quote] звідки ?[/quote]
Штовхати можна тільки зсередини банки Ахметбая.[/quote] в приложении вижу возможности перевода с карты ПУМБ на карту другого банка,об этом идет речь как о выводе без комиссии?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 17:09

  sens написав:8%
як гривню вивести звідси без кедів і без додаткових винагороди для банку ??[/quote]
Поштовх з ВсеКарта.[/quote] звідки ?[/quote]
Штовхати можна тільки зсередини банки Ахметбая.[/quote] в приложении вижу возможности перевода с карты ПУМБ на карту другого банка,об этом идет речь как о выводе без комиссии?[/quote]


Вірно. Гортайте сторінки назад, тільки ж про це гомоніли...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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