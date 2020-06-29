Було 2 депозити, накопичувальний (до 28.06) і вільний (до 29.06).
По депозитним випискам показує виплату відсотків по обом депозитам, але на карту прийшли відсотки тільки по вільному. У когось так було? Зачекати чи в гарячку дзвонити?
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Додано: Вів 30 чер, 2020 10:34
Re: ПУМБ
Було 2 депозити, накопичувальний (до 28.06) і вільний (до 29.06).
По депозитним випискам показує виплату відсотків по обом депозитам, але на карту прийшли відсотки тільки по вільному. У когось так було? Зачекати чи в гарячку дзвонити?
Додано: Вів 30 чер, 2020 11:43
По вільному вже 8%...чи ще 9% можна прихватити?
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Додано: Вів 30 чер, 2020 12:53
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Додано: Вів 30 чер, 2020 16:49
як гривню вивести звідси без кедів і без додаткових винагороди для банку ??
никому не верю
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:53
Поштовх з ВсеКарта.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:53
Поштовх з ВсеКарта.[/quote] звідки ?
никому не верю
Додано: Вів 30 чер, 2020 16:58
звідки ?[/quote]
Штовхати можна тільки зсередини банки Ахметбая.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:05
8%[/quote] як гривню вивести звідси без кедів і без додаткових винагороди для банку ??[/quote]
Поштовх з ВсеКарта.[/quote] звідки ?[/quote]
Штовхати можна тільки зсередини банки Ахметбая.[/quote] в приложении вижу возможности перевода с карты ПУМБ на карту другого банка,об этом идет речь как о выводе без комиссии?
никому не верю
Додано: Вів 30 чер, 2020 17:09
як гривню вивести звідси без кедів і без додаткових винагороди для банку ??[/quote]
Поштовх з ВсеКарта.[/quote] звідки ?[/quote]
Штовхати можна тільки зсередини банки Ахметбая.[/quote] в приложении вижу возможности перевода с карты ПУМБ на карту другого банка,об этом идет речь как о выводе без комиссии?[/quote]
Вірно. Гортайте сторінки назад, тільки ж про це гомоніли...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
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