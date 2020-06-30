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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 20:25

  velvet написав:
  Квесторе_поверніться написав:По вільному вже 8%...чи ще 9% можна прихватити?

8%

Уже 7%
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:26

Подскажите пожалуйста, если перебрасывать с ВсеКарта родственнику, у которого также есть карта ПУМБа,то что указывать в назначении платежа?
Как Пумб посмотрит,если сумма 10-15к грн.?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 22:44

В этом банчике нужно очень внимательно следить за выписками даже при "безобидных" операциях, связанных с пополнением карты внутри банка с последующим переводом средств на Свободный. Рисуют комиссии "на лету", которые потом нужно звонком "регулировать", если заметите.
И "вишенка". Закончился срочный, деньги упали на Всекарту, откуда были переведены на Свободный, а со следующего поступления на карту с очередного закончившегося депозита, банк списал комиссию. И снова нужно звонить, просить.
Видимо дух великого наперсточника поселился в процессинге пумбы.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 чер, 2020 23:30

Re: ПУМБ

  _PORT_UA написав:Подскажите пожалуйста, если перебрасывать с ВсеКарта родственнику, у которого также есть карта ПУМБа,то что указывать в назначении платежа?
Как Пумб посмотрит,если сумма 10-15к грн.?

Зачем при таких "смешных" суммах пользоваться СЭП, если можно в секунды отправить деньги переводом с карты на карту попутно решив вопрос с назначением платежа путем его отсутствия?
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 01:48

vitaliy_berdinskikh , подскажите как это правильно сделать?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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