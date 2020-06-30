Додано: Вів 30 чер, 2020 22:26

Подскажите пожалуйста, если перебрасывать с ВсеКарта родственнику, у которого также есть карта ПУМБа,то что указывать в назначении платежа?

Как Пумб посмотрит,если сумма 10-15к грн.?

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