Уже 7%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 чер, 2020 20:25
Уже 7%
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Додано: Вів 30 чер, 2020 22:26
Подскажите пожалуйста, если перебрасывать с ВсеКарта родственнику, у которого также есть карта ПУМБа,то что указывать в назначении платежа?
Как Пумб посмотрит,если сумма 10-15к грн.?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Вів 30 чер, 2020 22:44
В этом банчике нужно очень внимательно следить за выписками даже при "безобидных" операциях, связанных с пополнением карты внутри банка с последующим переводом средств на Свободный. Рисуют комиссии "на лету", которые потом нужно звонком "регулировать", если заметите.
И "вишенка". Закончился срочный, деньги упали на Всекарту, откуда были переведены на Свободный, а со следующего поступления на карту с очередного закончившегося депозита, банк списал комиссию. И снова нужно звонить, просить.
Видимо дух великого наперсточника поселился в процессинге пумбы.
Додано: Вів 30 чер, 2020 23:30
Re: ПУМБ
Зачем при таких "смешных" суммах пользоваться СЭП, если можно в секунды отправить деньги переводом с карты на карту попутно решив вопрос с назначением платежа путем его отсутствия?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 01 лип, 2020 01:48
vitaliy_berdinskikh , подскажите как это правильно сделать?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Сер 01 лип, 2020 08:24
Перевод с карты ПУМБ на карту любого украинского выполненные в ПУМБ.онлайн - бесплатные.
Возможно это правило распространяется на терминалы ПУМБ, но лучше это уточнить у службы поддержки.
Для смартфона
С компьютера
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 01 лип, 2020 10:43
Я перевожу со всекарты на карту Пумба жены через приложение, у меня без комиссии. Просто там есть кнопка сделать перевод, выбираешь карту потом кнопка на карту и вводишь карту получателя. Подтвердил. Смс пароль и пару секунд деньги на чужой карте
Додано: Сер 01 лип, 2020 18:10
vitaliy_berdinskikh ,не знаете на КоКо Дебетку Форвард банка это можно сделать без комиссии?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Сер 01 лип, 2020 18:12
Додано: Сер 01 лип, 2020 18:52
На любую карту украинского банка без комиссии со стороны ПУМБ, если перевод с карты на карту делался через ПУМБ.онлайн (программу для смартфона или сайт).
Будет ли комиссия на принимающей стороне зависит от принимающей стороны. У КоКо Форвард-банка нет комиссии за безналичное пополнение карты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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