Вы говорите за перевод со ВСЕКАРТА?
А если карта подвязана к депо , с нее тоже 0 или возьмут МЗДУ?????
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 01 лип, 2020 23:08
Re: ПУМБ
Вы говорите за перевод со ВСЕКАРТА?
А если карта подвязана к депо , с нее тоже 0 или возьмут МЗДУ?????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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