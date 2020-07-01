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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 796
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
193
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
115
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
211
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
189
Всього голосів : 796
Повідомлення Додано: Сер 01 лип, 2020 23:08

Re: ПУМБ

  vitaliy_berdinskikh написав:На любую карту украинского банка без комиссии со стороны ПУМБ, если перевод с карты на карту делался через ПУМБ.онлайн (программу для смартфона или сайт).


Вы говорите за перевод со ВСЕКАРТА?
А если карта подвязана к депо , с нее тоже 0 или возьмут МЗДУ?????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 11:16

Re: ПУМБ

  Goodman написав:А если карта подвязана к депо , с нее тоже 0 или возьмут МЗДУ?????

Тут вже комісія за.... з банки геть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 14:17

  kreuz написав:
  qwe_ua написав:
  Bosstone написав:Так что получается, что без комиссии вывод с карты до 150 тыс. в месяц?

Со счета на карту (а в приложении это со счета) до 100т в день, 25 операция и т.д. и т.п.

З додатку без комісу кажуть, що лише 75к на добу вихід по р2р, решту 25к певно можна витягти іншими сервісами, але ж то вже з комісом буде. Тому ліміт на вихід хоч і справді до 100к можуть підняти, але як його використати без комісій, з Вашого допису я не зрозумів. Інші джерела такої можливості не підтверджують. Тож якщо вона існує, поясніть.

Отримав учора досвід, що підтверджує можливість виходу з ПУМБ онлайн 82к+, більше не потрібно було, втім за операцію більше 25к навіть не намагався. Тож визнаю, що я разом з КЦ помилявся, а qwe_ua мав рацію ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лип, 2020 17:43

Re: ПУМБ

  kreuz написав:онлайн 82к+

Ну і славненько.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33947
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1696 раз.
 
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