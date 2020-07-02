Вы говорите за перевод со ВСЕКАРТА?
А если карта подвязана к депо , с нее тоже 0 или возьмут МЗДУ?????
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Додано: Сер 01 лип, 2020 23:08
Re: ПУМБ
Вы говорите за перевод со ВСЕКАРТА?
А если карта подвязана к депо , с нее тоже 0 или возьмут МЗДУ?????
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 02 лип, 2020 11:16
Re: ПУМБ
Тут вже комісія за.... з банки геть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 лип, 2020 14:17
Отримав учора досвід, що підтверджує можливість виходу з ПУМБ онлайн 82к+, більше не потрібно було, втім за операцію більше 25к навіть не намагався. Тож визнаю, що я разом з КЦ помилявся, а qwe_ua мав рацію ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Чет 02 лип, 2020 17:43
Re: ПУМБ
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 02 лип, 2020 23:02
Re: ПУМБ
геть не славно , сьогодн1 од1в кеди 1 шурував в банк зн1мати гот1вку .
гарно попав - б1ля каси н1ц людей - швидко зняв. Але - думалось всекарту взяти, а там один опер 1 у нього к1лометрова черга - не судьба. Тре день вбивати .
враження на тр1йку, не рекомендую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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